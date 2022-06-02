وصول المجني عليها في قضية «تعدي رجل على زوجته بشومة وسكين» لـ«جنح الأميرية»

وصلت «ماري. م»، المجني عليها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تعدي رجل على زوجته بشومة وسكين»، قبل قليل، إلى محكمة جنح الأميرية، لحضور جلسة الحكم عليه، بعدما أكدت أنّها لن تتنازل عن القضية لأن زوجها أصبح يشكل خطرا عليها وعلى بناتها، بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.

اعتداء رجل على زوجته بـ«شومة» و«سكين»

بداية الواقعة كانت في يوم 13 من شهر مايو الماضي، بدائرة قسم شرطة الشرابية، بمحافظة القاهرة، عندما اعتدى المتهم «وليد. س. أ»، على زوجته «ماري. م» بالضرب عمدا، محدثا إصابات بالغة في رأسها وجسدها، مستخدما عصا خشبية «شومة، وسكين»، وهو ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها وأشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.