تعرف على إجازة عيد الأضحى 2022.. و16 يوما عطلة في يوليو المقبل

يبحث العديد عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022، لاعتبارهها فرصة جيدة للراحة والسفر فضلا عن اللقاءات الأسرية والعائلية، كونها عطلة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص، لذا يتم الإعلان عن مواعيدها ومدتها من قبل مجلس الوزراء.

وتعرض «الوطن» في السطور التالية موعد إجازة عيد الأضحى 2022، وذلك وفقًا لأجندة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى العطلات الرسمية المتبقية من يوليو المقبل، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

إجازة عيد الأضحى 2022

ووفقًا للحسابات الفلكية والتقارير الصادرة من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن إجازة عيد الأضحي 2022 تبلغ 5 أيام، بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، حتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر.

ووفق ما تم إعلانه من مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الأضحى 2022 هي 5 أيام، بداية من يوم وقفة عرفات الموافق 8 من شهر يوليو المقبل، وأيام العيد الأربعة هي السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، أي 9 و10 و11 و12 يوليو 2022، وذلك يخص شأن العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام، ويتم تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص قبل العيد بأيام قليلة، بقرار من مجلس الوزراء.

العطلات الرسمية في شهر يوليو 2022

- الجمعة والسبت 1 و2 يوليو العطلة الأسبوعية.

- الجمعة 8 العطلة الرسمية الأسبوعية.

- السبت 9 يوليو يوليو وقفة عرفات.

- الأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى.

- الاثنين 11 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى.

- الثلاثاء 12 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى.

- الأربعاء 13 يوليو رابع أيام عيد الأضحى.

- الجمعة والسبت 15- 16 يوليو عطلة أسبوعية.

- الجمعة والسبت 22- 23 يوليو عطلة أسبوعية.

- السبت 23 يوليو إجازة ذكرى الثورة وسترحل إلى الخميس.

- الجمعة والسبت 29- 30 يوليو عطلة أسبوعية.

- السبت 30 يوليو إجازة رسمية رأس السنة الهجرية.