غدا.. بيانو إيمان شاكر والأصدقاء على المسرح الصغير بالأوبرا

تقدم عازفة البيانو إيمان شاكر حفلًا في الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 3 يونيو على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة مجموعتها الموسيقية إيمان شاكر والأصدقاء.

حفل إيمان شاكر على المسرح الصغير

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية التي كتبها كبار المؤلفين منهم فردليك شوبان، عطية شرارة، سكوت جوبلين، جورج بيزيه، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أروع الأعمال العربية منها موسيقى «يا مسافر وحدك» لـ محمد عبد الوهاب و«طير بينا يا قلبي» لـ محمد فوزي.

الجدير بالذكر أن عازفة البيانو إيمان شاكر، أسست مجموعة «إيمان شاكر والأصدقاء» في مايو 2015.

5 يونيو.. حفل الموسيقى العربية للتراث

وعلى جانب آخر، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك في الثامنة مساء الأحد 5 يونيو على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التراثية التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الموسيقى والغناء العربي، إلى جانب عدد من القصائد والموشحات والأدوار النادرة منها «بشرف قوه بطاق السيكاه - وجهك مشرق بالأنوار - ما إحتيالي لـ أحمد أبو خليل القباني، وحقك أنت المنى والطلب لـ أبو العلا محمد، البحر بيضحك ليه لـ محمد علي لعبة، أتاني زماني - ملا الكاسات، دوري كادني الهوى وعشنا وشوفنا سنين لـ محمد عثمان، منيتي عز إصطباري - يا عشاق النبي - خفيف الروح - يا ناس أنا مت في حبي - سالمة يا سلامة - الشيالين - والله تستاهل يا قلبي - أهو ده اللي صار - الحلوة دي لـ سيد درويش»، أداء أنغام مصطفى، أحمد محسن، عاطف عبد الحميد، حنان الخولي، أحمد صبري، نهى حافظ.