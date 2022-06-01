مصر للطيران في رسالة لعملائها: سجلوا على «Visit Egypt» لتسهيل الإجراءات الصحية

أهابت شركة مصر للطيران بعملائها القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية «Visit Egypt»، في إطار جهود الدولة المصرية لتسيير وتسهيل إجراءات دخول الركاب القادمين إلى الأراضي المصرية وضمان انسيابية الحركة بالمطارات المصرية ومنع التكدس بصالات الوصول.

تفعيل منصة «Visit Egypt» تجريبيا

ويمكن للعملاء التسجيل من هنا، إذ أنَّ المنصة بدأ تفعيلها بشكل تجريبي بديلًا عن «كروت» وإقرارات الصحة العامة الورقية، وذلك لحين الانتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء المصريين أو الأجانب.

السماح للركاب بالدخول حال تعذر التسجيل

وفى حالة تعذر التسجيل على المنصة سيتمّ السماح للركاب بالدخول وفقًا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضي المصرية كما هي، والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول علي لقاحات كورونا بشرط مرور 14 يومًا على الجرعة الثانية أو «Antigen test» أو تقديم «PCR» بنتيجة سلبية قبل الوصول بـ72 ساعة عليهما «QR code».

كما تمّ التنسيق مع المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان لمراجعة عمل الموقع والتأكّد من عدم وجود أي أخطاء فنية به، كما يتمّ تقييم الأداء حاليًا له، إذ يعمل الموقع بشكل مستقر، وجار عمل توسعة لقدرات المنصة الإلكترونية من أجل المزيد من الاستقرار وسرعة الأداء وتقديم الدعم الفني المستمر للمنصة.