عرض المتهم بضرب ربة منزل بـ«مطواة» في القاهرة على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بضرب ربة منزل بـ«مطواة» في دائرة قسم شرطة الساحل بسبب خلافات مالية على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات أم لا، واستعجلت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابات المجني عليها، كما استعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

استغاثة سيدة في الشارع

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام قوة من ضباط قسم شرطة الساحل بالقاهرة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم الشرطة، وأثناء ذلك تنامى إلى سمعهم استغاثة سيدة، وبتفقد الأمر تبين قيام شخص بالتعدي على هذه السيدة بسلاح أبيض «مطواة»، وبمجرد رؤيته للقوة الأمنية تمكن من الهرب، وتبين إصابه المجني عليها بجروح قطعية في أماكن متفرقة من الجسم، وعلى الفور قامت القوة بمطاردته وتمكنت من ضبطه، وبالتفتيش عثر بحوزته على سلاح أبيض ى«مطواة » وعدد 2 إيصال أمانة ممهور بتوقيع المتهم.

اقتراض وإيصالات أمانة

وبمواجة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بالتعدي علي السيدة وإحداث تلك الإصابات، وأضاف بأن هذه السيدة من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وأنه على معرفة بها، حيث قام باقتراض مبلغ مالي منها مقابل فوائد شهرية نظير تشغيلها في المقاولات، وأوضح بأنه توقف عن دفع الفوائد لمده 4 أشهر، وهو ما جعل المجني عليها تحصل على توقيعه على 4 إيصالات أمانه بالتحايل، الأمر الذي أقلقه خوفا من الإبلاغ عنه بهذه الإيصالات، فاتصل بها وطلب مقابلتها لدفع الفوائد المتأخرة، وعند مقابلتها قام بالتعدي عليها بـ«مطواة» للحصول على إيصالات الأمانه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.