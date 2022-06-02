«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 41.5 مليار جنيه اليوم والأحد المقبل

يطرح البنك المركزي المصري، على مدار يومين، أذون خزانة مختلفة الآجال، بقيمة إجمالية تصل إلى 41.5 مليار جنيه، إذ يطرح اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 19.5 مليار جنيه، ثم يعاود الطرح صباح الأحد المقبل الموافق 5 يونيو الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليار جنيه.

الموازنة العامة للدولة

ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي طوال العام المالي لصالح وزارة المالية، والتي تستخدم حصيلة الطرح في الإنفاق على الموازنة العامة للدولة سواء في العام المالي الحالي 2021-2022، أو في باقي السنوات المالية بشكل دوري.

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عزمه طرح أذون خزانة اليوم الخميس بقيمة إجمالية تصل إلى 19.5 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.50 مليار جنيه، إضافة إلى أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة تصل إلى 7 مليارات جنيه في نفس اليوم غد الخميس.

طرح أذون خزانة بـ22 مليار جنيه الأحد

وأكد البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، اعتزامه معاودة طرح أذون الخزانة صباح يوم الأحد المقبل بقيمة إجمالي تصل إلى 22 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 13 مليار جنيه، إلى جانب طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات جنيه، لتصبح قيمة طروحات أذون الخزانة على مدار يومي الخميس والأحد نحو 42.5 مليار جنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، أو ما يعادل الـ 3%\ن منذ شهر مارس الماضي على مرتين، الأولى يوم 21 مارس في جلسة استثنائية رفعت فيها الأسعار بنسبة 1%، ثم واصلت رفع أسعار الفائدة في اجتماعها يوم الخميس الماضي بمقدار 2%.