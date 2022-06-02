حالة الطقس غدا الجمعة 3-6-2022 فى مصر.. حار على القاهرة ونشاط للرياح

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الحار غدًا الجمعة الموافق 3 يونيو، وذلك على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية..

وكشفت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وصولًا إلى محافظات ومدن شمال الصعيد، فى حين من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على مدن جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحري، فى حين يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح الشمالية الشرقية

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها منذ قليل، عودة نشاط الرياح الشمالية الشرقية على مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار الشبورة المائية على الطرق المؤدية إلى مدن القناة والقريبة من المسطحات المائية والصحراوي ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية.

وما زالت محافظات ومدن جنوب البلاد تعاني من الطقس شديد الحرارة، بسبب استمرار تأثرها بالكتلة الهوائية الساخنة القادمة من صحراء الجزيرة العربية، والتي سببت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة لما يقرب من 5 أيام على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة الجمعة 3-6-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34-21

الإسكندرية 29-21

وادي النطرون 34-20

طنطا 33-20

شبين الكوم 34-20

دمنهور 30-20

بلطيم 29-19

مطروح 28-20

السلوم 28-20

سيوة 36-19

بورسعيد 31-21

دمياط 30-21

الزقازيق 35-20

المنصورة 33-20

الإسماعيلية 35-20

السويس 34-20

العريش 30-19

رفح 30-19

رأس سدر 34-21

نخل 33-15

نويبع 36-23

طابا 35-22

كاترين 30-14

الطور 34-23

شرم الشيخ 36-25

الغردقة 35-24

مرسى علم 34-24

الفيوم 36-22

بني سويف 36-21

المنيا 36-21

أسيوط 37-22

سوهاج 38-24

قنا 39-25

الأقصر39-24

أسوان 40-25

إدفو 41-26

أبو سمبل 40-26

الوادي الجديد 39-26

شلاتين 36-26

أبو رماد 35-25

حلايب 31-23

رأس حدربة 30-22