الإحصاء: 73.1% زيادة في عدد الوحدات السكنية التي نفذتها الدولة 2020/2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، نشرة «الإسكان في مصر» خلال عام 2020/2022، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة 336.3 ألف وحدة عـام 2020/2021 باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه، مقابل 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع في الوحدات قدرها 73.1% والاستثمارات قدرها 90.1%.

الإسكان الاقتصادي

وجاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقـا لنوعية البناء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 123.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.8%، ويليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 17.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.1%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 26.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 7.8%، من الإجمالي العام 2020/2021.

وجرى تنفيذ 166.5 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/ العام/ أعمال عام) عام 2020/2021 بنسبة 49.5%، من الإجمالي العام، مقابل 85 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 96%.

وجاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 104.7 ألف وحدة بنسبة 62.9%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 47.7 ألف وحدة بنسبة 28.6%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 14.1 الف وحدة بنسبة 8.5%من إجمالي القطاع (الحكومي/ العام/ أعمال عام ).

أما محافظة القاهرة، فجاءت في المرتبة الأولى بعدد 70.6 ألف وحدة بنسبة 42.4%، يليها محافظة الجيزة بعدد 38.8 ألف وحدة بنسبة 23.3%، ومحافظة أسيوط في المرتبة الأخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالي (القطاع الحكومي/ العام/ أعمال عام).

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص

وجرى تنفيذ 169.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2020/2021 بنسبة 50.5% من الإجمالي العام، مقابل 109.3 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 55.4%.

وجاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة 37.9%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 76.0 ألف وحدة بنسبة 44.8%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 17.1 ألف وحدة بنسبة 10.1%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 12.2 الف وحدة بنسبة 7.2% من إجمالي القطاع الخاص.

وفي المرتبة الأولى حلّت محافظة القاهرة بعدد 42.4 ألف وحدة بنسبة 24.9%، يليها محافظة المنوفية بعدد 25 ألف وحدة بنسبة 14.7% ومحافظة البحيرة في المرتبة الأخيرة بعدد 100 وحدة بنسبة قدرها 0.06% من إجمالي القطاع الخاص.

مشروع الإسكان الاجتماعي «مليون وحدة»

وبلغ إجمالي عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي «مليون وحدة» 453.6 ألف وحدة، منفذ منها 78.4 ألف وحدة عـام 2020/2021، ونفذ منها الجهاز المركزي للتعمير 1.3 ألف وحدة بنسبة 1.7% باستثمارات قدرها 180.0 مليون جنيه، ومديريات الإسكان 12.2 ألف وحدة بنسبة 15.5% باستثمارات قدرها 1827.8 مليون جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 64.9 ألف وحدة بنسبة 82.8% باستثمارات قدرها 13389.2 مليون جنيه .

مشروع دار مصر «الإسكان المتوسط»

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر «الإسكان المتوسط» 37.7 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منها 9000 وحدة عام 2020/2021، وكان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة القاهرة الجديدة، حيث بلغ 6096 وحدة بنسبة 67.7%، وأقل عدد وحدات بمدينة الشروق، حيث بلغ 144 وحدة بنسبة 1.6% من الإجمالي.

مشروع سكن مصر «الإسكان المتوسط»

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر «الإسكان المتوسط» 37.9 الف وحدة، منفذ منها 32.7 ألف وحدة عام 2020/2021، وكان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث بلغ 14.4 ألف وحدة بنسبة 44.1%، وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق، حيث بلغ 576 وحدة بنسبة 1.8% من الإجمالي.

مشروع الطابع الحديث «الإسكان المتوسط»

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع الطابع الحديث «الإسكان المتوسط» 6872 وحدة منفذ منها 2496 وحدة عام 2020/2021، وكان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة حدائق أكتوبر، حيث بلغ 2496 وحـدة بنسبة 36.3% من الإجمالي.

مشروع جنة مصر «الإسكان الفاخر»

وبلغ عـدد الوحدات المنفذة بمشروع جنة مصر «إسكان فاخر» 15 ألف وحدة بالمدن الجديدة، منفذ منها 9480 وحدة عام 2020/2021، وكان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة القاهرة الجديدة، حيث بلغ 8184 وحدة بنسبة 86.3%، وأقل عـدد وحدات بمدينة دمياط الجديدة، حيث بلغ 120 وحدة بنسبة 1.3% من الإجمالي عام 2020/2021.

مشروعات المدن الجديدة

وبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة 3921 بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، باستثمارات قدرها 25 مليون جنيه، وفي العلمين الجديدة جار تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها 12.6 مليون جنيه عام 2020/2021.