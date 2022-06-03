درجات الحرارة اليوم الجمعة 3-6-2022.. شديد الحرارة على الصعيد

كشفت الارصاد الجوية، أستمرار حالة ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو، وذلك على محافظات جنوب البلاد.

حيث أكدت الأرصاد الجوية، انه من المتوقع ان يسود طقس حار على القاهرة الكبري والسواحل الشرقية والغربية، ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأشارت الارصاد الجوية فى بيان صادر عنها منذ قليل، وجود ارتفاع فى درجات الحرارة على جميع مدن جنوب البلاد ،بسبب كتلة هوائية ساخنة من صحراء الجزيرة العربية، حيث تشهد جنوب البلاد ارتفاع ما بين 4-5 درجات، وذلك خلال ساعات النهار، فى حين تنخفض ما بين 10-14 درجات خلال ساعات المساء، حيث يسود طقس لطيف على جنوب البلاد ومعتدل على شمال البلاد والسواحل الشرقية والقاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الغربية ومدن ومحافظات شمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 ، تسجل 35 درجات على القاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري، 29 درجة على السواحل الشمالية الغربية، 31 درجة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، 36 درجة على مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، 37 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، 41 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34-21

الأسكندرية 29-21

وادي النطرون34-20

طنطا33-20

شبين الكوم34-20

دمنهور30-20

بلطيم29-19

مطروح28-20

السلوم28-20

سيوة36-19

بورسعيد31-21

دمياط30-21

الزقازيق35-20

المنصورة33-20

الإسماعيلية35-20

السويس34-20

العريش30-19

رفح30-19

رأس سدر34-21

نخل33-15

نويبع36-23

طابا35-22

كاترين30-14

الطور34-23

شرم الشيخ36-25

الغردقة35-24

مرسى علم34-24

الفيوم36-22

بني سويف36-21

المنيا36-21

أسيوط37-22

سوهاج38-24

قنا39-25

الأقصر39-24

أسوان40-25

إدفو41-26

أبو سمبل40-26

الوادي الجديد39-26

شلاتين36-26

أبو رماد35-25

حلايب31-23

راس حدربة30-22