طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 30 مئوية

تواصل درجات الحرارة في البحيرة اليوم الخميس ارتفاعها، حيث تسود مدن ومراكز المحافظة موجة من الطقس الحار، وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، لا سيما في الساعات الأولى من الصباح.

طقس البحيرة اليوم الخميس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، حار نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلاً على كافة، موضحة أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا، وطقس مشمس، ويكون الطقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 30 درجة مئوية وبلغت الصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم الخميس، سجلت القاهرة العظمى 35 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 21 درجة، والعظمى في الإسكندرية سجلت 29 والصغرى 20 درجة.

بينما بلغت درجة الحرارة العظمى في مطروح 27 درجة والصغرى 20 درجة، وفي الصعيد ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث سجلت العظمى بسوهاج 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة مئوية، فيما سجلت أسوان أعلى درجة حرارة اليوم، والتي وصلت إلى 39 درجة للعظمى والصغرى 26 درجة.