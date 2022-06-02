شهيرة تحيي ذكرى ميلاد زوجها الراحل محمود ياسين: يوم ميلادك في الجنة

حرصت الفنانة شهيرة على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل محمود ياسين، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «دايما كنت أنت السند والاحتواء يوم ميلادك في الجنة تنعم بما أتاك الله من فضله».

كما شارك عمرو محمود ياسين صورة قديمة لوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا: «النهاردة 2 يونيو.. عيد ميلادك اللي بطلت تحتفل بيه معانا بقالك سنتين، عيدك إن شاء الله بالجنه يا حبييي يا أطيب وأعظم أب في عينيا.. ربنا يرحمك ويغفر لك».

بينما نشر محمود ياسين «جونيور» حفيده صورة تجمعه بوالده وجده الراحل، وعلق عليها قائلًا: «رحلت عن عالمنا ولكن ما زلت في قلوبنا عيد ميلادك في الجنة يا حبيبي، وحشتني أوي».

معلومات عن محمود ياسين

ولد محمود ياسين 2 يونيو بمدينة بورسعيد، لأب يعمل في هيئة قناة السويس، وبعد انتهائه من الثانوية، جاء إلى القاهرة ودخل كلية الحقوق جامعة عين شمس، والتي تخرج فيها عام 1964.

كانت بداية حبه للفن من بوابة المسرح، إذ أنه عشق المسرح منذ صغره وبعد تخرجه التحق بالمسرح القومي، وعلى الرغم من أن وزارة القوى العاملة أهدته عمل يخص تخصص دراسته الحقوق وفي مدينته إلا أنه فضل المسرح ورفض هذا العمل.

مسرحيات محمود ياسين

قدم أكثر من 20 مسرحية وكان بطلًا بها بعد تعيينه في المسرح القومي، ثم تولى إدارة المسرح القومي لمدة عام، ومن هذه المسرحيات: «ليلى والمجنون، واقدساه، ليلة مصرع جيفارا، سليمان الحلبي، وغيرها من الأعمال المسرحية».

أما علاقته بالسينما كانت ضعيفة في بداية مشواره الفني، حيث شارك بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام، حتى شارك في بطولة فيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع الفنانة القديرة شادية ومن إخراج حسين كمال.