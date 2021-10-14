عائلة محمود ياسين تزور مدفنه بعد عام من وفاته (صور)

زارت أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، قبره بمدافن العائلة اليوم، في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، حيث غيّبه الموت عن دنيانا في مثل هذا اليوم من العام الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

شهيرة وأبنائها وأحفادها في زيارة لمدفن محمود ياسين

وزار مقبرة الفنان محمود ياسين، زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة، ونجله السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته وأبنائه، والفنانة رانيا محمود ياسين وأبنائها.

رانيا محمود ياسين لوالدها في ذكرى رحيله: فقدت السند

ونشرت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على فيس بوك، مجموعة صور خلال زيارة الأسرة للفنان محمود ياسين في مدافن العائلة في ذكرى وفاته الأولى، وعلقت عليها: «اليوم الذكرى السنوية لأبي الغالي، اليوم الذي فقدت فيه أغلى الناس، السند والظهر فوضت قلبي لله».

وأحيا عمرو محمود ياسين، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده، برسالة وجهها إليه عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «أبي الحبيب الغالي، في ذكراك الأولى أتحدث عن عام مضى دونك، لم يكن كمثل أي عام بحياتي، عام كامل دون أب».

عمرو محمود ياسين: نكرّم من أجلك

واستطرد نجل محمود ياسين، قائلًا: «لم أكن أفهم أبدا كيف يتأقلم البشر مع الحياة إذا فقدوا السند والظهر؟، لكن أحب أن أقول لك إنّك أبليت في الدنيا بلاءً حسنًا يا والدي الحيبب، فإننا نُكرم لخاطرك وتتفتح لنا أبواب المحبة والتقدير لأجل اسمك».

وتابع: «لا زلنا نعيش بالسند والظهر، لا زلنا نستقوى بك ويشتد عودنا بحسن سيرتك وحب الناس وتقديرهم لك، لا زلنا يا أبي الحيبب نعيش في ظلك فلقد أبليت بلاءً حسنًا وتركت لنا إرثًا إنسانيًا رائعًا سيعيش معنا لآخر يوم بحياتنا حتى نلقاك، اطمئن وارقد في سلام، يرحمك ربي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة».