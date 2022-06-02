ارتفاع معدل توريد القمح في صوامع عتاقة بالسويس إلى 40 ألف طن «فيديو»

شهدت صوامع وشون القمح في حي عتاقة بمحافظة السويس، ارتفاع توريد كميات القمح خلال موسم الحصاد الحالي إلى 40 ألف طن، فيما تستمر عمليات استقبال «الذهب الأصفر» بالصوامع الكائنة خلف شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمنطقة عتاقة.

السعة الإجمالية للصوامع 60 ألف طن

وقال عبد العزيز غنيم، مدير صوامع عتاقة، إنه تم استقبال نحو 40 ألف طن قمح بمراكز التجميع، ويتم تخزين القمح في الصوامع في ظروف فائقة التجهيز وعلى أحدث الطرق التكنولوجية، من حيث التهوية والمرور على فلاتر التنقية سواء من الشوائب الخفيفة أو تلك الثقيلة التي يحتمل وجودها بين حبات القمح، متابعا أن صومعة عتاقة سعتها 12 خلية، كل خلية سعتها 5 آلاف طن، ووجرى امتلاء أكثر من ثلثي السعة التخزينية.

التوريد يتم بسهولة ويسر واللجان تعمل بكفاءة

وقال أحمد الخبيري، رئيس لجنة الفرز بالصومعة، إنه يتم فرز كميات الأقماح الواردة عن طريق لجنة تترأسها مديرية التموين، بمتابعة وكيل الوزراة محمد رشاد، واللجنة مكونة من التموين وصيانة الغذاء والزراعة، لافتا أن المورد يحصل على حقوقة خلال 48 ساعة بعد التوريد في ضوء التسهيلات الموضوعة.

وأضاف ماجد مسعد، المفتش المالي والإداري بشركة الصوامع، أنهم منوط بهم مراجعة ومتابعة كميات القمح وجودتها، فضلاً على تذليل أي عقبات تواجه المورد، لافتا أن هناك متابعة على مدار الساعة من اللجان التنفتيشية على مستوى المحافظات.