رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.. «نسبة النجاح 71%»

تصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل» بالتزامن مع اعتماد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، النتيجة صباح اليوم الخميس، وهو الأمر الذي يشغل الطلاب وأولياء أمورهم الآن بشكل كبير، خاصة مع إتاحة النتيجة بشكل إلكتروني فقط هذا العام، وذلك من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وتنشر «الوطن» رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، والذي سيكون متاحا عليه نتيجة الـ22 طالبا وطالبة الأوائل على المحافظة، وكذلك نتئائج مدن ومراكز المحافظة بداية من مركز طما شمالا حتى البلينا جنوبا، وذلك من خلال الضغط هـنـا.

نسبة نجاح في الشهادة الإعدادية 71%

واعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاجن نتيجة الشهادة الإعدادية صباح اليوم، بنسبة نجاح 71%، وحصل 22 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية كاملة بنسبة 100%، موزعين بين مراكز المحافظة المختلفة، واحتلت مراكز دار السلام والبلينا وجرجا المراكز الثلاث الأولى بنتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام، بالحصول على نسبة أكثر من 70%، ثم مراكز المراغة وجهينة وسوهاج وأخميم والمنشأة وساقلتة وطهطا وطما.

محافظ سوهاج يهنئ الناجحين

وعقب اعتماد نتيجة الإعدادية، قدم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، التهنئة للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالمحافظة، متمنيا لهم دوام التوفيق، كما قام الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بالتهنئة أيضا.

وأشار «أبو زيد» إلى أن 90 ألفا و844 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بمحافظة سوهاج، وحضر منهم الامتحانات 90 ألفا و234 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم الحاصلين على 50% فأكثر، 63 ألفا و774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%.