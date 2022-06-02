موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة يعلن نتيجة الإعدادية 2022.. ادخل رقم الجلوس

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022.

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وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيانها، إن طلاب الشهادة الإعدادية يستطيعون بالحصول على نتيجة الدور الأول علي موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، غدا الجمعة 3 يونيو 2022.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، والحصول علي النتيجة بالدرجات في جميع المواد الدراسية المقررة والذي أدي الطلاب فيها الامتحان.

نتيجة الشهادة الإعدادية .. 155 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وهي:

- نسبة النجاح الدورالأول للشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة 83 %.

- نسبة نجاح 100% في امتحانات الإعدادية الصم وضعاف السمع.

- نسبة النجاح في الإعدادية للمكفوفين 62%.

- نسبة النجاح الشهادة الإعدادية في المدارس الدولية 96.6%.

- نسبة النجاح في امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87%.

- نسبة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.

- عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 180891 طالب وطالبة.

- عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية 147653 طالب وطالبة.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة 155 طالب وطالبة.

- حصلت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8 %.

- حصلت إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4 %.

حصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.