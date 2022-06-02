انتصارا للأب.. نصف درجة تعيد «نورهان» إلى أوائل الإعدادية بالإسكندرية

إيمان الأب بابنته كان أولى الخطوات للحفاظ على تميزها وتفوقها، فالطالبة «نورهان أشرف»، الأولى على الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بعد نجاحها بنسبة 100%، لم تكن تتواجد ضمن قائمة الأوائل على المحافظة، بسبب خسارة نصف درجة في امتحان اللغة العربية، خلال الفصل الدراسي الأول، إلا أن والدها أصر على إعادة تصحيح الورقة الامتحانية لها، وإعادة نصف الدرجة، التي ضمتها إلى قائمة 18 طالباً وطالبة هم أوائل المحافظة أصحاب الدرجات النهائية.

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والد «نورهان»: نصف درجة يفرق في مسيرة ابنتي

تحدث «أشرف سعيد»، والد الطالبة «نورهان»، لـ«الوطن» قائلاً إنه آمن بمستوى ابنته، وأنها تستحق أن تحقق الدرجات النهائية، مما دفعه للذهاب إلى المدرسة، وطلب إعادة تصحيح ورقة إجابتها في امتحان اللغة العربية، والتأكيد أنها تستحق ذلك حيث أنقصها المصححون نصف درجة في التعبير، على الرغم من إجادتها في كتابة الموضوع.

وأضاف الأب أنه على الرغم من عدم موافقة والدتها على إجراء إعادة التصحيح حينها، إلا أن الوقت أثبت أن ذلك الأمر هو ما ساعد في إعادة ابنته لتكون ضمن قائمة أوائل المحافظة.

الأولى على الإعدادية: 10 ساعات مذاكرة يومياً

من جهتها، أكدت «نورهان أشرف»، الطالبة الأولى بالإسكندرية، أنها كانت تحرص على مذاكرة الدروس أولاً بأول، وبتركيز شديد منذ بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى تكثيف المذاكرة خلال الشهر الأخير، حتى وصل بها الحال للمذاكرة 10 ساعات وأكثر خلال اليوم، في فترة الامتحانات.

وأضافت لـ«الوطن» أن تهيئة المناخ العائلي من قبل والدها ووالدتها هو السبب في تفوقها، حيث إن والدتها معلمة تذاكر لها وتشجعها، بينما والدها لا يبخل عليهم بأي طلب، مما ساعدها على التميز والتفوق.

وأكدت أنها تهدف للالتحاق بشعبة العلمي خلال الثانوية العامة، لكنها لا تضع هدفاً محدداً من حيث الالتحاق بالكليات، حيث إنها ستجتهد وتبحث لتصل إلى الكلية الأنسب لها، مشددة على أملها أن تصبح من متفوقي الثانوية العامة أيضاً.

أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية، في وقت سابق، عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، البالغ عددهم 15 طالبة و3 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 79 ألفا و754 أي بنسبة نجاح 76.8% من المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، فيما بلغت نسبة نجاح البنين 71.2% فيما بلغت نسبة نجاح الطالبات 82.8%، على أن يكرم المحافظ الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية خلال الأيام المقبلة.