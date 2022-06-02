«المركزي»: الدولار الأمريكي يواصل التراجع بنسبة 1.44% للأسبوع الثاني

سجل مؤشر الدولار الأمريكي، انخفاضا بنسبة 1.44% خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 مايو 2022، ليواصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب النشرة الأسبوعية للبنك المركزي.

أسعار الدولار تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

أضاف البنك المركزي في نشرته الدورية عن أوضاع الأسواق العالمية وأهم التطورات، أنَّ هبوط أسعار الدولار جاء نتيجة لتحسن معنويات المخاطرة في بدايات الفترة المشار إليها، مدفوعة بتصريح «بايدن» الخاص بإعادة النظر في الجمارك المفروضة على واردات الصين.

وتابع «المركزي» في نشرته الأسبوعية، أنَّ ظهور البيانات الضعيفة لمؤشرات مديري المشتريات، بجانب اعتدال بيانات التضخم، وكذلك صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، متماشيا مع التوقعات، أدى إلى توجيه المستثمرين نحو تسعير دورة أقل تشديدا للسياسات النقدية، وبالتالي الضغط على العملة الأمريكية في اتجاه تحقيق مزيد من الخسائر.

سعر اليورو يرتفع 1.62% خلال أسبوع.. ما الأسباب؟

في المقابل، سجلت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ارتفاعا بنسبة 1.62% مدفوعة بالتعليقات المائلة، لتشديد السياسة النقدية من رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، التي أشارت بنية الأخير الخروج من نطاق معدلات الفائدة السلبية، وإنهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

كما تلقى اليورو دعما من تصريحات بعض المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، التي تميل نحو تشديد السياسة النقدية، إذ أشاروا إلى دعمهم لتطبيع السياسة النقدية بدءاً من شهر يوليو المقبل.

كذلك، سجل الجنيه الاسترليني صعودا خلال الفترة بنسبة 1.2%، بدعم من حزم الإنفاق الحكومي، التي تشمل ضريبة غير متوقعة بمعدل 25% على النفط والغاز، بالإضافة إلى حزم بقيمة 18.9 مليار دولار، موجهة لدعم الأسر التي تعاني من دفع فواتير استهلاك الطاقة المرتفعة.

كما قدم الدعم الحكومي بعض الطمأنينة للسوق، بعد صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات التي جاءت مخيبة للآمال.

أداء عملات الأسواق الناشئة

بحسب نشرة البنك المركزي، أنهت عملات الأسواق الناشئة تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع، إذ حقق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM مكاسب بنسبة 0.5% على خلفية ضعف الدولار، وتحسن معنويات المخاطرة بشكل طفيف، التي ارتفعت مع إعلان الصين حزمة جديدة من إجراءات التحفيز لدعم النمو الاقتصادي، وإزالة الآثار السلبية الناجمة عن إجراءات الإغلاق على القطاعات المتضررة.

حققت غالبية العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج لعملات الأسواق الناشئة مكاسب خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل الريال البرازيلي الأداء الأفضل بصعود 3.16%، مستفيدا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة القهوة وفول الصويا، حيث تعد البرازيل أحد المنتجين الاستراتيجيين لهذه السلع الأساسية.

الروبل الروسي

سجل الروبل الروسي تراجعا بنسبة 6.37%، لتكون أول خسارة أسبوعية خلال 7 أسابيع، على خلفية تيسير السياسة النقدية.

وفي محاولة لتهدئة الارتفاع السريع للروبل، خفّض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الخفض 3%، كما خفف البنك بعضًا من قيود رأس المال التي تتطلب من المصدرين بيع 50% فقط من حصة عائدات النقد الأجنبي بدلاً من 80% المُعلن عنها سابقًا.

الليرة التركية

وكانت الليرة التركية ثاني أسوأ عملة أداءً، بتراجع 1.93%، لتسجل أضعف مستوى لها منذ ديسمبر بسبب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، الذي يتعرض في الوقت الحالي لضغوط ناجمة عن الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم الليرة.

وأفادت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري، أنَّ الليرة عوضت بشكل غير متوقع جزءا من خسائرها بفضل إبقاء المركزي التركي على أسعار الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وجاء هذا الانتعاش الجزئي مدفوعًا بالخطاب الذي ألقاه أردوغان أمام رجال الأعمال، والذي وصف فيه برنامج الحكومة بأنه برنامج «علمي» يقوم بمساعدة البلاد في الحفاظ على ميزتها التنافسية.