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محمود مسلم

ارتفاع محدود لـ«الدولار الأمريكي» اليوم.. تعرف على الأسباب

كتب:

محمد الدعدع
10:34 ص | الثلاثاء 31 مايو 2022
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار فوق 101.5 اليوم الثلاثاء، لكنه كان لا يزال على وشك إنهاء الشهر منخفضًا، إذ أعاد المستثمرون ترتيباتهم لاحتمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومع انحسار المخاوف من الركود العالمي إلى حد ما.

تباطؤ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

وتباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.9% على أساس سنوي في أبريل من 5.2% في مارس الماضي، وهو مستوى لا يزال مرتفعًا يشير مع ذلك إلى أن ضغط الأسعار قد يتراجع قليلاً، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في أبريل مما يدل على أن الاقتصاد لا يزال قويا على الرغم من ضغوط الأسعار.

توقعات برفع الفائدة مرتين فقط

وقلص المستثمرون التوقعات المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية وسط تلميحات إلى أنَّ البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ أو حتى يوقف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بعد الرفع المرتقب بقوة خلال الشهرين المقبلين.

توقعات بتراجع الدولار خلال عام

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 96.06 بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتمَّ التداول عند 97.33 في غضون 12 شهرًا.

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو «DXY» أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويعتبر اليورو إلى حد كبير، أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني (13.6%)، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري (3.6%).

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.