سعر الدولار اليوم الخميس 2-6-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اليوم الخميس 2 يونيو 2022 تذبذبا طفيفا في البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، ودائما ما يكون يهم البحث عن سعر الدولار شريحة كبيرة من المواطنين المتابعين لقيم العملات المختلفة يوميا.

ويقدم موقع «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات الإخبارية، سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، مقابل الجنيه المصري، وذلك وفق البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ببداية تعاملات اليوم، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري نحو 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وذلك وفق بداية التعاملات التي وردت صباح اليوم الخميس 2 يونيو 2022.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.59 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب تعاملات اليوم الخميس 2 يونيو 2022.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.66 جنيه للبيع و18.56 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وبلغ الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 18.06 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني الخاص لكل بنك وآخر تعاملات وردت اليوم الخميس 2 يونيو 2022.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2 يونيو 2022 في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، وهو نفس سعر بيعه وشرائه في البنك المركزي، إذ بلغ نحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، ووصل في بنك مصر لنحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.