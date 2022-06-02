أماكن قطع المياه بالقاهرة اليوم.. «تستمر لـ6 صباحا خد احتياطاتك»

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عن أماكن انقطاع المياه في بعض المناطق، من أجل أن يتخذ المواطنين حذرهم في توقيتات وفترات الانقطاع، وأعلنت الشركة في بيان لها عن انقطاع جديد شمل عدة مناطق في مدينة نصر، والمعادي والمقطم.

وفيما يلي نعرض أبرز أماكن انقطاع المياه وفقًا لما ذكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.

أماكن انقطاع المياه بالقاهرة

ومن المقرر وفق المعلن عنه، انقطاع المياه عن منطقة المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم، وقطع المياه عن زهراء مدينة نصر بالكامل، المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليًا «عزبة الهجانة سابقا».

ومن المقرر أيضًا قطع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 2 يونيو، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 3 يونيو الجاري.

سبب انقطاع المياه في مدينة نصر والمعادي

وأرجعت شركة مياه الشرب في بيانها سبب انقطاع المياه إلى أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بمنطقة زهراء المعادي، بالإضافة إلى القيام بأعمال لحام لخط 1200 مللي.

كيفية التواصل مع شركة مياه الشرب في حال الانقطاع

ويمكن للمواطنين المتضررين من انقطاع المياه في تلك المناطق الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو الموبايل، كما يمكن التواصل مباشرة مع مراكز خدمة العملاء بفروع الشركة في كل المحافظات، أو يمكن إرسال الشكوى وطلب عربات المياه من خلال الصفحة الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما خصصت الشركة العديد من الأرقام للحافظات المختلفة في حال الانقطاع.