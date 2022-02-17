أماكن انقطاع المياه في محافظة القاهرة السبت المقبل.. تصل لـ14 منطقة

يرغب سكان العاصمة في معرفة أماكن انقطاع المياه في محافظة القاهرة السبت المقبل، إذ أنه لدى البعض تخوف من أن يطاله الانقطاع، وذلك بعد أن أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة انقطاع المياه عن عدة مناطق في محافظة القاهرة، نظرا لأعمال تغيير محابس محطة مياه مسطرد التي تجري بها بعض الإصلاحات.

أماكن انقطاع المياه في محافظة القاهرة السبت

ووفقا لمنشور شركة مياه الشرب في القاهرة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، فإنه تم إعلان أماكن انقطاع المياه في محافظة القاهرة السبت، وهي مناطق «المطرية - عين شمس الشرقية - عين شمس الغربية - الشيراتون - الكلية الحربية - الملتقى العربي - الحجاز ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية - جامع الفتح ومتفرعاته - ميدان تريمف - شارع البترول - الهايكستب - وفريد سمكية ومتفرعاته - منطقة النزهة الجديدة».

وأوضحت «مياه الشرب» أنه سيتم قطع المياه لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 10 صباحا وحتى تمام الساعة 10 من مساء نفس يوم السبت الموافق 19 فبراير، لافته الشركة إلى أنه تم سيارات مياه صالحة للشرب، على أن تكون هذه السيارات موجودة في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

وأشارت شركة المياه إلى أنه يمكن الاتصال من خلال الخط الأرضي على الخط الساخن رقم 125 والمخصص لتوفير مياه نظيفة للمواطنين الذين تنقطع عنهم المياه خلال الفترة المذكورة.

كيفية طلب سيارات مياه الشرب حال انقطاع المياه

كما يمكن الاتصال على الرقم 114 لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة، وخصص جهاز مياه شرب القاهرة رقم 15100 لطلب المياه، ويوجد أرقام أخرى لطلب سيارات المياه بالمناطق المتأثرة وهي: 01221787999 – 01110064750.

يذكر أنه في حال عدم استجابة توفير مياه شرب من خلال الطرق المذكورة سابقًا فإنه يمكن ارسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg، لتم البت فيها على الفور.