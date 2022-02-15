أماكن انقطاع المياه 24 ساعة بالفيوم تشمل مركزا كاملا وعدة قرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن أماكن انقطاع المياه لمدة 24 ساعة كاملة، حيث سيتم قطع مياه الشرب بدءاً من الساعة السابعة صباح غد الأربعاء، وحتى الساعة السابعة من صباح يوم الخميس المُقبل، وذلك بسبب أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر 1200 مم، خرسانة سابقة الإجهاد بمنطقة «عزبة أمين»، في قرية «العزيزية»، بالإضافة إلى خط 1000 مم صلب، بجوار كوبري «بيومي»، على «بحر وهبي»، بمركز طامية.

أماكن انقطاع المياه بالفيوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيانها، أنّ أماكن انقطاع المياه بالفيوم تشمل مركز طامية بالكامل، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية في «كوم أوشيم»، ومناطق «منشأة طنطاوي، ومنشأة بني عتمان» وتوابعها بمركز سنورس، وقرى «الصالحية، والناصرية، وسيلا، والعدوة» وتوابعها بنطاق مركز الفيوم.

تدبير احتياجات المياه للمواطنين

وناشد المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أهالي المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، نتيجة أعمال الإصلاح، بالإضافة إلى المستشفيات وأصحاب المخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع.

تسيير سيارات بأماكن انقطاع المياه

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنّ الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، مُطالباً كل من يحتاج إلى مياه في الأماكن المتأثرة بالانقطاع، أنّ يطلب إرسال سيارة مياه شرب نظيفة لهم على الفور، من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، مؤكداً أنّه سيتم الاستجابة للطلب على الفور، وإرسال سيارة المياه لهم لحين انتهاء عملية الإصلاح لخطي المياه، وإعادة ضخ المياه إلى الأماكن المتأثرة بالانقطاع تدريجياً.