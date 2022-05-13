أماكن انقطاع المياه اليوم في القاهرة والجيزة.. تصل لمدة 6 ساعات

يهتم المواطنون بأخبار المياه، وينتبهون لتحذيرات شركة مياه الشرب عند الإعلان عن أماكن انقطاع المياه في عدد من الأماكن، حيث تهيب الشركة بالمواطنين اتخاذ حذرهم في الفترات المعلن عنها.

وخلال الساعات الماضية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة والجيزة، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

أماكن انقطاع المياه في الجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب عن قطع المياه عن عدد من المناطق في الدقي لمدة 6 ساعات اليوم الجمعة نظرا للقيام بأعمال تحويل مسارات بعض خطوط مياه الري ومياه الشرب، لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة وهي:

«شارع السلولي، شارع أمير الرفاعي، شارع رفاعة، شارع حسين واصف، شارع ثروت، شارع أبي إمامة، شارع ابن مروان»، حيث سيتم قطع المياه اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، حتى الساعة 6 صباح بعد غدٍ السبت.

أماكن انقطاع المياه في القاهرة

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه اليوم الجمعة في 4 مناطق بالقاهرة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مرجة ذلك إلى القيام بأعمال الصيانة وإحلال وتجديد بعض خطوط مياه قطر 600 مم، بشارع أسوان، من أجل ربطه على طرد رافع أسوان بمنطقة مصر الجديدة.

وسيتم قطع المياه وفق المعلن عنه لمدة 6 ساعات متواصلة، ب «شارع سوهاج ومتفرعاته - ميدان السبع عمارات، مع تقاطع شارع الميرغني - ميدان الإسماعيلية - ميدان السبع عمار ومتفرعاته».

طرق التواصل وطلب احتياجات المواطنين من المياه

في حال الرغبة في طلب المياه في المناطق المتضررة يجب الاتصال بالخط الساخن للشركة 125، من أي تليفون أرضي، أو التواصل مباشرة مع مراكز خدمة العملاء بفروع الشركة في كل المحافظات.