دينا عن جدل ابن سمير صبري: «حرام تتكلموا في حاجة زي دي»

علقت الفنانة دينا، على الجدل المثار في الفترة الأخيرة، بشأن وجود ابن الفنان الراحل سمير صبري، من فنانة مشهورة، موضحًة: «أعرف سمير صبري من وأنا عندي 15 سنة، وعمري ما سمعت إنه عنده ابن».

دينا: يجب ألا يتحدث أحد في هذه الأمور

أضافت دينا خلال ندوتها في «الوطن»: «لا يمكن الحديث على هذا الأمر من الأساس، ولا يمكن أن يحصل عليه جدل»، مشيرة إلى أنهم لم يتحدثوا عن هذه الأمور قبل وفاته، فلماذا تحدثوا فيها وفاته؟ معقبة: «أذكروا محاسن موتاكم».

واستطردت دينا: «إذا كان سمير صبري له ابن لن يفيد أحد بشئ إطلاقًا، وهذا الأمر لا يعني أحدًا، خليكم في حالكم، أنتوا مالكم، مينفعش خالص تتكلموا في حاجة زي دي حرام».

دينا توضح سر خوف سمير صبري من الوحدة

أكدت أن سمير صبري، كان يخاف من الموت وحيدًا، موضحة أن السبب في ذلك هو اكتشاف وفاة ابن خاله «حلمي» بعد يومين من وفاته، الأمر الذي أثر في نفسية الفنان الراحل، وكان لا يحب النوم ليلًا، وينتظر حتى الصباح لكي ينام من كثرة الخوف.

علاقة دينا بالراحل سمير صبري

يذكر أن دينا كانت تجمعها علاقة قوية بالفنان الراحل سمير صبري، إذ أنها عملت معه بفرقته في عمر 15 سنة، وكان يدعمها في الكثير من المواقف، وكانت تحبه وتصفه مع الفنان الراحل عزت أبو عوف بأنهما «أغلى اتنين» في حياتها.