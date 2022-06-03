تعرف على المواصفات الخاصة بسكن حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة

تبدأ شركات السياحة الإسبوع المقبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لمعاينة، وتوثيق عقود المساكن التى سيقيم بها حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لهذا العام.

وقال علاء الغمرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية ان هناك العديد من المعايير والإشتراطات التى تضمنتها الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام والتى أصدرتها وزارة السياحة الشهر الماضى .

شاتل باص لنقل الحجاج التي تبعد إقامتهم عن الحرم المكي بـ 1250 متر

وأضاف لـ«الوطن» أن الضوابط حددت أقصى مسافة مسموح بها لتسكين حجاج السياحة بالنسبة للحرم المكى هى 3 آلاف متر، بينما أقصى مسافة مسموح بها بالتسكين بالمدينة المنورة هى 800 متر من الحرم النبوى الشريف، لافتا إلى ضرورة توفير شاتل باص لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكى بمكة المكرمة بالنسبة للفنادق الواقعة على بعد 1250 مترمن الحرم .

وأشار إلى انه بالنسبة لمساكن حجاج السياحة المستوى الإقتصادى بمكة المكرمة فإنه لابد أن يكون الحد الأدنى للتسكين إيواء سياحى شريطة معاينة لجنة المعاينات التابعة لوزارة السياحة لهذا المسكن واعتماده، أما بالنسبة لإقامة حجاج المستوى الاقتصادى بالمدينة المنورة فلابد أن يكون السكن إيواء سياحيا أو ما يعادله من العمارات شريطة موافقة لجان المعاينة التابعة لوزارة السياحة لتلك المساكن .

إشتراطات السكن

وأوضح ان ضوابط الحج السياحى حددت بعض الإشتراطات لإقامة حجاج السياحة مستوى الـ 5 نجوم سواء بمكة أو المدينة بأن تكون بفنادق 5 نجوم نصف إقامة (بوفية مفتوح) بحد أقصى 4 أفراد بالغرفة وبما لا يخالف الضوابط الاحترازية السعودية الخاصة بالتسكين .

يشار إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار الخاصة بمعاينة حجاج السياحة لهذا العام ستنطلق إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.