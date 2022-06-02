محافظ مطروح: الموسم السياحي الحالي مبشر بالخير

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن 56 سائحًا بولنديًا حضروا اليوم لأول مرة منذ سنوات على متن طائرة بولندية إلى محافظة مطروح، وجرى استقبالهم بحفاوة بالإعلام ورش الطائرة بالمياه لإدخال البهجة إلى السياح، لافتًا إلى أنه التقى بالشركة المنظمة التي وعدته بالتسويق الدائم لمطروح والعمل على إحضار سائحين آخرين.

موسم مبشر للعاملين بالسياحة

وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يتوقع موسم مبشر بالخير للعاملين في السياحة في مطروح وكل الأعمال الأخرى مثل السائقين، ومقدمي الخدمات عقب ظهور السائحين اليوم.

عناية خاصة بسيناء

وأوضح محافظ مطروح، أن السياح انبهروا بمياه وشواطئ مطروح التي لا تشبه أي مكان في العالم، لافتًا إلى أن الفنادق في مطروح مجهزة ويجري تنفيذ برنامج سياحي يشمل شواطي روميل والغرام وينزلون الصحراء في القرى البدوية، ورحلات السفاري بالتنسيق مع الشركات السياحية في مصر، مؤكدًا أن سيوة بها تطوير على أعلى مستوى بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع سيوة ضمن خطة السياحية العالمية مع الحفاظ على الطبيعة الخاصة بها، وسيجري حل أي مشكلة في المنطقة.

وأوضح أن هناك تنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة الري والزراعة، ويجري تنفيذ قناة لنقل مياه الصرف الصحي الزائد خارج محيط سيوة، وسينتج عن ذلك زراعة 100 ألف فدان إضافية.