مطار مرسى علم يستقبل 105 رحلات من 12 دولة أوروبية الأسبوع المقبل

تشهد مدينة مرسى علم، في محافظة البحر الأحمر، زيادة في عدد َرحلات الطيران السياحية الوافدة بدءاً من الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي 105 رحلات طيران قادمة من 12 دولة أوروبية، تقل حوالي 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل 105 رحلة تقل آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس، أن المطار يشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية خلال الأسبوع المقبل، مقارنةً بالأسبوع الحالي، حيث من المتوقع أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي 105 رحلات طيران، قادمة من مطارات عدة دول أوروبية، تقل الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

مرسى علم تستقبل أولى رحلات السياحة النمساوية

من جانبه، كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن أن فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال أولى رحلات السياحة النمساوية الأسبوع المقبل، مؤكداً في تصريحات لـ«الوطن» أن السياحة السلوفاكية تشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية بعدد 3 رحلات أسبوعياً.

ولفت الخبير السياحي إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، يتضمن وصول عدد 100 رحلة طيران، قادمة من 12 دولة أوروبية، بواقع 3 رحلات من بلجيكا، و5 رحلات من هولندا، و15 رحلة من إيطاليا، و16 رحلة من ألمانيا، إضافة إلى 30 رحلة من التشيك، و3 رحلات من سلوفاكيا، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة واحدة من كل من فرنسا ولكسمبورج ورومانيا والنمسا، بالإضافة إلى 5 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.