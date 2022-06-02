أستاذ هندسة: الكفاءة في سوق العمل أهم من الحصول على شهادات

قال الدكتور أحمد السراجي، عميد كلية الهندسة بجامعة لينكولن بالمملكة المتحدة سابقًا، إنه مسؤول عن التنسيق بين الجامعة والصناعة من أجل العمل على تطبيق النظريات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هناك رؤية في بريطانيا تشير إلى ضرورة اعتماد الصناعة على الجامعات لتجهيز الشخص قبل خروجه لسوق العمل حتى لا يجد ما تعلمه لا يتناسب مع المطلوب من سوق العمل.

الكفاءة أهم من الشهادة في هذا العصر

وأضاف «السراجي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشهادة في هذا العصر ليست مهمة ولكن الكفاءة هي الأهم، وتثبت أن الشخص قادر على التنفيذ، موضحًا أن محتوى التعليم في العصر الرقمي واحد ولكن الذي يختلف هو القدرات الفردية للأشخاص.

الاهتمام بالزراعة والصناعة

وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة لينكولن بالمملكة المتحدة سابقًا، أن أي مشكلة لا يمكن أن يحلها تخصص واحد ويجب التنسيق بين مختلف الأشخاص، مبينا أن القطاع الهندسي في المقاطعة التي يعيش فيها في لندن تهتم بالزراعة والصناعة، لافتًا إلى أنه يحضر لأول مرة في مؤتمرات مصر تستطيع، ولكنه شارك في مؤتمرات الشباب عدة مرات وكان متحدثًا رسميًا.

أهمية مؤتمر المناخ

وأشار، إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ هذا العام سيضع مصر على رأس اهتمام الدول الأجنبية من أجل تطبيق مشاريع فيها تحترم البيئة، وسط اهتمام كبير في العالم بالعمل على خفض انبعاث الكربون.