دينا الوديدي وياسمين نيازي يتقدمان لنيل عضوية عاملة بـ«الموسيقين»

تقدم عدد من المطربين والمطربات أمس لاختبارات نقابة المهن الموسيقية، من أجل تحويل عضويتهم من منتسب إلى عامل، حسب جدول اختبارات النقابة.

علمت «الوطن» أن اليوم تقدم عدد من المطربين والمطربات أبرزهم دينا الوديدى وياسمين نيازي ومحمد شاهين.

الموسيقيين تعقد لجنة للاستماع للاصوات الجديدة

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت أن يكون هناك لجنة اختبار أصوات جديدة خلال الأسابيع المقبلة للأصوات الجديدة، أما الأصوات المقبولة والمنتسبة بالنقابة فكان اختبارها اليوم.

كانت النقابة قد أصدرت اليوم بيانا مهما ضد الاساءة لأم كلثوم، قالت فيه إن مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطودِ في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها، فإنها تعلو ولا تُهان، وحين يتطاول على رموزها ومحاولة النيل من تاريخها من قبل كل صغير، وممول لن ينال غير الخسران.

الموسيقيين تدين الاساءة لأم كلثوم

وقال «الموسيقيين» في بيانها، إن النقابة القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي، من كل متطاول وعابث ومتآمر، مشددة على أنها ستقف لهؤلاء بالمرصاد، وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية، مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يآسر القلوب والألباب، وتدين أي تطاول علي شعراء مصر، الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعا، وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها، ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شفيق كامل، والشاعر عبدالوهاب محمد، وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها.