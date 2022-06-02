أسعار السيارات المستعملة الأقل من 100 ألف جنيه في مصر.. زادت 15%

شهد سوق السيارات تذبذبا في الأسعار، إذ ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15%، أي ما بين 10 و20 ألف جنيه، وفقا لتصريحات عضو رابطة تجار السيارات عبدالعاطي محمد، والذي أرجع هذا الارتفاع تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك أزمة الرقائق الإلكترونية في صناعة السيارات.

سوق السيارات في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة التي لا يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه، كالتالي:

هيونداي اتوس 2008

- متوسط سعر السيارة.. 79.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 73.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 82.000 جنيه.

اسبيرانزا A620 2008

- متوسط سعر السيارة.. 79.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 76.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 81.000 جنيه.

بي واي دي F3 2011

- متوسط سعر السيارة.. 79.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 71.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 83.000 جنيه.

شانجان بيني 2013

- متوسط سعر للسيارة.. 79.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 73.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 86.000 جنيه.

جيب شيروكي 1996

- متوسط سعر السيارة.. 80.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 76.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 84.000 جنيه.

دايو جوليت 1997

- متوسط سعر السيارة.. 80.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 74.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 83.000 جنيه.

دايهاتسو تيريوس 2000

- متوسط سعر السيارة.. 80.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 76.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 84.000 جنيه.

كيا ريو 2005

- متوسط سعر السيارة.. 80.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 71.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 90.000 جنيه.

كيا سبكترا 2005

- متوسط سعر السيارة.. 80.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 76.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 83.000 جنيه.

دايو لانوس 2006

- متوسط سعر السيارة.. 80.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 78.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 82.000 جنيه.

دايو لانوس 2007

- متوسط سعر السيارة.. 80.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 73.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 84.000 جنيه.

لادا جرانتا 2015

- متوسط سعر السيارة.. 80.000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة.. 76.000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة.. 84.000 جنيه.