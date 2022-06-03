4 أيام انتظارا لوصول الجثامين.. قصة وفاة 5 من قرية العدوة بالسعودية

قلوب تقطر دما، عيون تسيل منها الدموع أنهارا، ألسنة تردد الدعاء، أياد مرفوعة للسماء، جميعها كلمات ربما تلخص القليل للتعبير عن حال أهالي قرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية وهم يحتشدون في صفوف متراصة بعضهم واقف على قدميه والبعض الآخر يفترش الأرض أمام المنازل انتظارا لوصول جثامين 5 من أبناء القرية الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالمملكة العربية السعودية لتشيعهم لمثواهم الأخير بمقابر أسرهم.

وصول جثامين المتوفين للقرية

صوت سيارات الإسعاف اخترقت أجواء قرية العدوة الهادئة في الساعات الأولى من صباح اليوم ليتبعها انتفاض الأهالي بالقرية في مقدمتهم أسر المتوفيين الذين تحملهم أقدامهم، بالكاد دقات قلوبهم تسابق خطواتهم المتعثرة ومن خلفهم النساء اللاتي كادت أصوات بعضهن تصل عنان السماء وهن ينادين على أبنائهن، دون أن يجيبوهم أو يردوا عليهن هذه المرة ليتأكدن من رحيلهم للأبد.

الآلاف من أهالي العدوة يشيعون جثامين 5 من أبناء قريتهم

وشيع الآلاف من الأهالي الشرقية جثامين المتوفين الخمسة في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم لأبناء القرية الذين سافروا للخارج بحثا عن مصدر رزق فعادوا جثث هامدة.

مصرع 5 من أبناء «العدوة» في تصادم بالسعودية

ووقع حادث تصادم بمدينة «تيماء»، في المملكة العربية السعودية أسفر عن مصرع 5 شبان من أبناء القرية، بينهم شقيقان.

وقال الدكتور محمد فريد الصادق، أحد أهالي القرية، إن المتوفين هم: «عبد المنعم السيد علي عطية»، وشقيقه «محمود»، وابن عمهما «محمد سعيد محمد عبد الحميد غمري»، إضافة إلى اثنين آخرين من أبناء القرية، هما «محمد بدر محمد مصطفى»، و«علي عطية علي».وأشار إلى أن المتوفين كانوا يتصفون بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.