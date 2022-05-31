محافظ الشرقية يتابع استعدادات احتفالية دخول العائلة المقدسة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة استعدت لاستقبال ضيوف احتفالية دخول العائلة المقدسة «تل بسطا»، التي تنظمها الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022، في تمام الساعة السابعة مساءً بمنطقة أثار تل بسطا بمدينة الزقازيق.

تجهيز المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستي

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الشرقية، أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لإطلاق الحفل ليخرج بصورة مشرفة تليق بمباركة السيدة العذراء مريم والسيد المسيح أرض الشرقية، حيث قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، بتجهيز المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستى، من حيث الإضاءة وترتيب المسرح والإعداد لتقديم عرض فنى يقدمة فريق «ثياتيرا»، بمصاحبة كورال المطرانية «ليكن نور»، بالإضافة إلى تجهيز معرض الفن القبطي، بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة، لعرض أهم الأعمال الفنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين، فضلاً عن تصميم البانر الخاص بالاحتفالية.

إعادة تخطيط مداخل الزقازيق ومراجعة أعمدة الإنارة

وقامت رئاسة مركز الزقازيق ورئاسة حي أول وثاني الزقازيق بالإنتهاء من أعمال النظافة بمحيط المنطقة الأثرية «تل بسطا»، وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبي الطرق، وإعادة طلاء الأرصفة وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة وتهيئة الشوارع التي تشهد تنفيذ أعمال توصيل غاز طبيعي أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع العاصمة، لاستقبال ضيوف احتفالية دخول العائلة المقدسة تل بسطا.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن احتفالية دخول العائلة المقدسة تل بسطا تأتي ضمن خطة المحافظة للترويج لنقطة مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، في منطقة تل بسطا، لما يمثله مسار العائلة المقدسة من أهمية دينية وسياحية.