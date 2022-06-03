بضمان المرتب.. قرض شخصي للموظفين من البنك الأهلي: 12 سنة للسداد

يتيح البنك الأهلي المصري، إمكانية الحصول على قرض شخصي للموظفين بضمان تحويل المرتب، أو دون ضمان المرتب، وكذلك إمكانية حصول أصحاب المهن والأعمال الحرة على القرض وفقًا لشروط محددة.

ويستعرض التقرير التالي كيفية الاستفادة من التسهيلات الائتمانية لأكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول بالسوق المحلي، بضمان المرتب.

القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري بضمان الراتب

يمكن لموظفي القطاع العام والعاملين بالهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام الحصول عليه، وهم الفئة الأولى، والعاملين بشركات البترول والغاز والبتروكيماويات التابعة للهيئة العامة للبترول وهم الفئة الثانية، بالإضافة إلى موظفي الشركات متعددة الجنسيات والقابضة والمساهمة المدرجة بـالبنك الأهلي المصري وهم الفئة الثالثة، إذ يمكنهم الحصول عليه بضمان الراتب أو القسط، بعد توافر الشروط، ووفقًا للأحكام المعلنة من البنك، وهي كالتالي:

- مدة سداد القرض الشخصي بضمان المرتب: تصل إلى 12 سنة.

- قيمة القرض: بحد أقصى 3 ملايين جنيه، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، و2,5 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب فقط، وذلك للفئتين الأولى والثانية من الموظفين.

أما الفئة الثالثة من الموظفين، فيمكن لهم الحصول على تمويلات تصل إلى مليوني جنيه فقط بضمان تحويل المرتب، و3 ملايين جنيه عند تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

مزايا القرض الشخصي من البنك الأهلي للموظفين

- الحصول على تمويل يصل لـ 3 ملايين جنيه، بضمان الراتب أو تحويل القسط.

- إصدار وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانية.

- فتح حساب جاري مجاني، وعدم اشتراط وجود ضامن، وبدون مصاريف استعلام ائتماني.

شروط الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي.. والمستندات المطلوبة «بضمان الراتب»

- خطاب معتمد من جهة العمل، موضحًا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا بنهاية مدة التمويل.