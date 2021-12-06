قروض للمشاريع الزراعية بفائدة 5% من البنك الأهلي

يتنافس القطاع المصرفي في تقديم جميع الخدمات لتمويل المشروعات الصغيرة ومن ضمن تلك البنوك يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الزراعي بمختلف أنشطته ومنها: برنامج تمويل مشروعات تربية الماشية، وبرنامج الإطار الائتماني لتمويل أصحاب الأراضي الزراعية لتطوير وإحلال أو إنشاء منظومة الري، وبرنامج الإطار الائتماني لمشروعات التنمية الزراعية باستخدام تطبيقات الطاقة الشمسية، وبرنامج التنمية الزراعية، والبرنامج الائتماني لتحويل مزارع الدواجن و برنامج تمويل مراكز تجميع الألبان، وبرنامج التصنيع الزراعي.

وحدد البنك المركزي المصري سعر الفائدة على قروض تمويل المشروعات بنسبة 5%، وقال البنك في بيان رسمي، إن برنامج تمويل مشروعات تصنيع منتجات الألبان «الجبن الأبيض»، وبرنامج الإطار الائتماني لتمويل مشروعات محطات فرز وتعبئة وتجميد الفاكهة والخضراوات وبرنامج تمويل مشروعات إنتاج الأعلاف الداجنة.

المشروعات الصغيرة:

وتنقسم المشروعات الصغيرة إلى الشركات القائمة والإيرادات تتراوح من 250000 جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري.

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 50000 جنيه مصري إلى أقل من 3 مليون جنيه مصري.

سعر فائدة القرض

تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% «بمبيعات سنوية تتراوح من 250000 جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري».

المشروعات المتوسطة:

الشركات القائمة: الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري.

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 3 مليون جنيه مصري إلى أقل من 5 مليون جنيه مصري.

سعر الفائدة

تبلغ الفائدة السارية على القرض 8% «يتراوح حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 1 مليار جنيه مصري».

المشروعات متناهية الصغر:

الإيرادات أقل من 250000 جنيه مصري.

الشركات الجديدة: رأس المال أقل من 50000 جنيه مصري.

المستندات المطلوبة:

بطاقة رقم قومي سارية.

السجل الزراعي.

عقد ملكية أو إيجار الأرض.

بطاقة الحيازة الزراعية.