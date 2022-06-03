حكاية عاقر خطفت طفلا في الهرم: «كانت عايزة تتجوز تاني»

«أطلقت عشان الخلفة، ونفسي أعيش حياتي بشكل طبيعي زي الناس، واتفقت مع أخويا نخطف طفل، ونزور له ورق إنه ابني»، بتلك الكلمات بررت بها سيدة عاقر لا تنجب أمام جهات التحقيق تفاصيل جريمة خطف طفل من أمام منزل أسرته في الهرم، وأنها نفذت الجريمة بمعاونة شقيقها الأكبر الذي استغل لعب طفل عمره 3 سنوات أمام منزل أسرته ونجح في استدراجه بزعم أنه سيشري ساعة «تاتش».

عاقر تخطف طفلًا من أمام منزل أسرته في الهرم

وأضافت المتهمة «ف.أ» 34 سنة «عاقر» أمام جهات التحقيق أنها نفذت جريمتها بسبب معاناتها من العقم، وأن تلك المعاناة تسببت في طلاقها من زوجها بعد سنوات قليلة بزعم أنه يرغب في الإنجاب، وأن هذا الأمر سبب لها حالة من الاكتئاب والحزن الشديد دفعتها للتفكير في اختطاف أي طفل وتزوير أوراق تثبت أنه نجلها حتى يتسنى لها إقناع أي رجل بزواجها.

استدراج طفل بحجة شراء ساعة «تاتش»

وأفادت تحريات المباحث أن المتهمين كانا يمران بالشارع فشاهدا الطفل في أثناء لعبه مع أقرانه، فقام المتهم باستدراجه بحجة شراء ساعة «تاتش»، فتحرك الطفل معه، وذهبا لشقتهما بمنطقة الطالبية، لكن الطفل المخطوف كان دائم البكاء، وفي أثناء تخطيطهما لنقل الطفل لمكان آخر فوجئوا بقوة من المباحث تلقي القبض عليهما.

الأمن يلقي القبض عليهما

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين، لقيامهما باختطاف طفل أثناء لهوه أمام مسكنه بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باختطاف نجله 3 سنوات أثناء لهوه أمام العقار سكنهما، بالانتقال والفحص تبين قيام رجل وسيدة باصطحاب نجل الـمُبلغ المذكور من أمام مسكنه.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقته- مقيمان بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل الـمُختطف.