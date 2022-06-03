السياحة: بدء استخراج تأشيرات سفر الشركات للسعودية لمعاينة سكن الحجاج

بدأت شركات السياحة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للسفر للمملكة العربية السعودية لإجراء معاينة وتوثيق عقود مساكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنه يمكن للشركات المنظمة للحج السياحي لهذا العام إدراج بيانات مفوض الشركة المختص بإنهاء إجراءات توثيق ومعاينة السكان على موقع وزارة السياحة وذلك تمهيدا لاستخراج تأشيرة المعاينة، وتابع «إنه بعد إدراج بيانات مفوض شركة السياحة على موقع الوزارة سيتم بالتنسيق مع مكتب وزارة السياحة والأثار بالإسكندرية استخراج التأشيرة».

مد عمليات التضامن حتى 5 يونيو الجاري

وأضاف عمارة خلال المنشور الدوري رقم 149 لسنة 2022 الذى تم تعميمه اليوم على كافة شركات السياحة أنه تقرر فترة عمليات التضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج حتى يوم 5 يونيو الجاري، الموافق 6 ذي القعدة 1443 هجريا بدلا من يوم أمس الخميس.

أقل عدد داخل التضامن الواحد 50 حاجا

وأوضح عمارة أن الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد «حجاج +مشرفين» هو 50 حاجًا وأنه يجب استكمال هذا العدد حتى يتم قبول التضامن، لافتًا إلى أن قيام الشركة رأس التضامن برفع إقرارات التضامن على موقع الغرفة دون استكمال العدد المحدد لا يعد تضامنا مكتملًا ويجب استكماله للوصول للحد الأدنى المحدد على المسار الإلكتروني بـ50 حاجًا.

يشار إلى أن هيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية أصدرت تعليماتها بشأن الإطار الزمنى لتشغيل رحلات الطيران لموسم الحج الجاري حيث أعلنت أن مطارات المملكة ستبدأ من يوم 1 ذي القعدة الجاري في استقبال أولى رحلات الحج لهذا العام، على أن يكون أخر موعد للوصول إلى المملكة العربية السعودية هو يوم الأحد 4 ذو الحجة لعام 1443 هجريا، كما أكدت أن أخر موعد لمغادرة الحجاج للمملكة العربية السعودية بعد أداء الحج ستكون يوم الخميس 15 ذو الحجة الموافق 14 يوليو المقبل.