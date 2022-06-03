رئيس الوزراء: نستهدف مضاعفة أعداد السائحين المصريين خلال 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لمضاعفة عوائد السياحة، حيث تقوم بتيسير الإجراءات الخاصة للمشروعات السياحية، وجرى فتح مناطق لم تكن تجذب السياحة الدائمة مثل الساحل الشمالي الغربي، كما أن العلمين الجديدة مقصدا سياحيا دوليا وليس محليا فقط.

جلسة الفرصة الاستثمارية

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي: «لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين المصريين خلال الـ3 سنوات المقبلة».

مضاعفة أعداد السفن التي تعبر القناة

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات الخاصة بتنمية قناة السويس وتنمية المنطقة الاقتصادية المحيطة، موضحًا «بعدما كانت فترات الانتظار تصل إلى 3 أيام أحيانا بين القوافل وبعضها، أصبحت تقل عن 11 ساعة، وذلك بعدما جرى حفر القناة الجديدة، وهو ما مكننا من مضاعفة أعداد السفن والحاويات التي تنتقل في القناة، وستزداد بمعدلات كبيرة في الفترة القادمة».