بسبب مباراة الأهلي.. إلغاء عرض مسرحية الحفيد اليوم على المسرح القومي

أعلنت الصفحة الرسمية لمسرحية الحفيد، التي تعرض حاليًا على المسرح القومي، أن اليوم الاثنين إجازة استثنائية بسبب انشغال الجماهير في مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لمسرحية الحفيد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة البوستر الرسمي للمسرحية، وعلقت عليه قائلة: «ننوه لجمهورنا الكريم بأن اليوم الاثنين إجازة استثنائية لمسرحية الحفيد، ونعود مجددا إليكم يوم الثلاثاء 31 مايو على المسرح القومي»، وعلق الفنان تامر فرج أحد أبطال العرض المسرحي على ذلك المنشور، قائلًا: «عشان تتفرجوا على الماتش».

أبطال مسرحية الحفيد

مسرحية «الحفيد» مأخوذة عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، حيث سبق وجرى تقديمها خلال فيلم «الحفيد» عام 1974، وهذه المرة يتم إعادتها في شكل عرض مسرحي كوميدي.

وكان الفيلم من بطولة الفنان عبد المنعم مدبولي، ويشارك في بطولة العرض المسرحي لوسي، عابد عناني، تامر فرج، شيريهان الشاذلي، محمد مبروك، زينب العبد، يوسف المنصور، وغيرهم من نجوم المسرح القومي، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

افتتاح العرض المسرحي

وكان الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، افتتح العرض المسرحي الجديد «الحفيد»، يوم الخميس الماضي، وهو من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، وسط إقبال جماهيري كبير، كما تتراوح أسعار التزاكر في 3 فئات وهي «55 جنيها، و75 جنيها، و150 جنيها».

أحداث العرض المسرحي «الحفيد»

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار كوميدي حول المشكلات والقضايا التي تواجهها الأسرة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة بعض العادات والتقاليد التي تؤثر على الأطفال، وتركز المسرحية على كوميديا الموقف.