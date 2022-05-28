بعد العرض الثاني.. تامر فرج يروج لمسرحية الحفيد: تعالوا اسهروا (صور)

عبّر الفنان تامر فرج، أحد نجوم مسرحية الحفيد، عن سعادته بالحضور الكامل العدد، مساء أمس الجمعة، في ثاني ليالي عرض المسرحية التي انطلق حفل افتتاحها الخميس الماضي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي استقبلها الجمهور بترحاب شديد.

المسرحية تعرض يوميًا ما عدا الأربعاء

ونشر تامر فرج، مجموعة من الصور الخاصة بالمسرحية عبر حسابه بـ«فيس بوك»، معلقًا عليها بقوله: «الحمدلله، لليلة الثانية على التوالي عرض مسرحية الحفيد كامل العدد وردود أفعال مفرحة جدًا فوق ما توقعت».

ووجّه سؤالًا لمتابعيه عن المظهر الخاص بالشخصية التي يقدمها في المسرحية بقوله: إيه رأيكم في اللوك؟ بطل الشخصية بتاعتي بالنسبة لي هو المكياج وإبداع الماكيير الرائع إسلام عباس.

أسعار التذاكر

واستطرد بقوله: منتظرينكم كل يوم، ما عدا الأربعاء وترفع الستار الساعة 9 مساءً والتذاكر تباع فقط في المسرح القومي، أسعار التذاكر 55 جنيها، 75 جنيها، 105 جنيهات، عرفتوا هتسهروا فين بكرة؟.

وتضم مسرحية الحفيد التي تعرض حاليا على خشبة المسرح القومي، عددًا من النجوم أبرزهم الفنانة لوسي، تامر فرج، عابد عناني، إخراج يوسف المنصور.

انفجار السخان بمنزل تامر فرج بعد العرض الأول

وكان الفنان تامر فرج، قد أعلن صباح الجمعة، عن تعرض شقته لحادث مفاجئ بسبب انفجار سخان المياه، الأمر الذي تسبب في تسريب المياه في جميع أرجاء المنزل، وتأكيده أنه فور انتهاء ليلة العرض الأولى لمسرحية الحفيد والتي كانت كاملة العدد من حيث الجمهور الذي أبدى إعجابه بها، إلا أنه فور عودته للبيت فوجئ بانفجار السخان.

مسرحية الحفيد عن رواية عبد الحميد جودة السحار، والتي سبق تقديمها في فيلم سينمائي بذات الاسم في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بطولة نور الشريف وميرفت أمين وعبدالمنعم مدبولي وكريمة مختار وإخراج عاطف سالم.