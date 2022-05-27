تامر فرج: سخان البيت انفجر بعد عرض «الحفيد».. ومتابعون يحذرونه من الحسد

قال الفنان تامر فرج، إن السخان الكهربائي داخل منزله تعرض للانفجار، وتسربت المياه التي داخله في جميع أرجاء البيت الذي يقطن فيه، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

بعد عودته للمنزل اكتشف أن السخان «فك من بعضه»

وأشار إلى اكتشافه الحادث، بعد عودته إلى المنزل، عقب انتهاء مشاركته في عرض مسرحية الحفيد على خشبة المسرح القومي، والتي يقوم ببطولتها الفنانة لوسي، والفنان عابد عناني.

يشارك في مسرحية الحفيد

وكتب تامر فرج، عبر حسابه على فيس بوك، مع نشره مجموعة من الصور للسخان الكهربائي، معلقًا بقوله: «الحمد والشكر لك يا رب، ليلة عرض رائعة لمسرحية الحفيد، وافتتاح مبهج مع جملة كامل العدد في المسرح القومي وإشادة من الجميع بالأداء والديكور والمسرحية ككل الصورة؟ لا أبدًا، ده لما رجعت البيت لقيت السخان انفجر وفك من بعضه وبيسرب المية اللى جواه في الحمام والشقه كلها».

المسرحية تعرض يوميًا بالمسرح القومي ماعدا يوم الأربعاء

وانهالت تعليقات المتابعين على المنشور الذي كتبه، متمنين له السلامة لنجاته وأسرته، مع ممازحة بعضهم له وإشارتهم للحسد بقولهم: «يحصلك كده في أول ليلة عرض، طب بعد كده هيحصل إيه؟»

وانطلق عرض مسرحية الحفيد على المسرح القومي، مساء أمس الخميس، والمقرر عرضها طيلة أيام الأسبوع، ما عدا يوم الأربعاء، مع طرح ثلاث فئات لتذاكر المسرحية أمام الجمهور مابين 105 جنيه، و75 جنيهًا، و55 جنيهًا.

المسرحية عن رواية الأديب عبدالحميد جودة السحار، والتي سبق وتم تقديمها من خلال فيلم الحفيد عام 1975، للمخرج عاطف سالم، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، محمود عبدالعزيز، كريمة مختار، عبد المنعم مدبولي، بعد 8 سنوات من عرض فيلم أم العروسة عام 1963، بطولة تحية كاريوكا، سميرة أحمد، عماد حمدي، يوسف شعبان.

مسرحية الحفيد، انطلق عرضها أمس بطولة لوسي، تامر فرج، عابد عناني، شريهان الشاذلي، إخراج يوسف المنصور.