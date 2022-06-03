تفاصيل إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في 25 موقعا بـ 8 محافظات مصرية

تزامنا مع ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر في الأول من يونيو، كل عام، من المقرر افتتاح مسار العائلة المقدسة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء أعمال التطوير، وتحتفل مصر بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، هربًا من بطش هيرودس الملك، حيث كان السيد المسيح ابن عامين حينها، واستمرت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف وذلك منذ أكثر من ألفي عام.

تسجيل مسار العائلة المقدسة

وأكد تقرير لوزارة التنمية المحلية أن الوزارة شكلت لجنة قومية تضم خبراء متخصصين من كل الجهات لإعداد ملف لتقديمه إلى منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمي اللامادي تحت إشراف الكنيسة المصرية، وجار الترويج عالميا لمسار العائلة المقدسة كعنصر جذب سياحي، ومن أبرز التفاصيل بشأن خطة تطوير مسار العائلة المقدسة ما يلي:

- 8 محافظات يمر بها مسار العائلة المقدسة وهي «القاهرة والبحيرة وكفر الشيخ وأسيوط والشرقية والمنيا والغربية وشمال سيناء».

- أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة تتضمن رفع كفاءة الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة.

- طلاء واجهات العقارات بنطاق المسار وتوفير دورات المياه والاستراحات والخدمات والتشجير ووضع اللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار بشكل حضاري يجذب الزوار.

25 موقعا أثريا

- يتم تطوير وإعادة إحياء 25 موقعا أثريا تتضمن المناطق الأثرية التي مرت وعاشت فيها العائلة المقدسة بالمحافظات خلال رحلتها لمصر.

-يعمل مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة على تنشيط السياحة الدينية في مصر.

-المشروع يشمل عدة مراحل منها مرحلة التشغيل التجريبي لـ 5 مواقع أثرية في القاهرة والبحيرة ومنها كنيسة أبوسرجة في مصر القديمة وكنيسة العذراء في المعادي وأديرة وادي النطرون الثلاث من السريان والأنبا بيشوي و الباراموس.

-المرحلة الأولى تشمل أديرة جبل الطير والمحرق ودرنكة بمحافظتي المنيا وأسيوط.

- أما المرحلة الثانية لإحياء المسار وتشغيله تتضمن تل بسطا في الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية.

شجرة مريم

- منطقة شجرة مريم وكنيسة العذراء بالمطرية من المواقع التي تحظى باهتمام وتطوير شامل ورفع كفاءة الموقع وطلاء الواجهات للعقارات والعمل على توحيد لافتات المحلات وخلافه.

- العمل على تطوير كنيسة المعادي والمنطقة المحيطة بها بتكلفة 6 ملايين جنيه وتخصيص أرض المحافظة المجاورة للكنيسة كحديقة عامة مغلقة لخدمة المسار.

- تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص.

- تطوير منطقة مصر القديمة، وإزالة أكبر مقلب قمامة وتحويله إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح متنفس وموقع جمالي بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة.