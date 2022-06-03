«شباب القليوبية» في ماراثون اليوم العالمي للدراجات بالعاصمة الإدارية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الجمعة في ماراثون اليوم العالمي للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدراجات والتنمية المستدامة.

احتفالية كبرى عقب الماراثون

انطلق الماراثون من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة الثامنة صباحا لمسافة 21 كيلومتر وصولاً إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، ويعقب الماراثون احتفالية كبرى بمشاركة عدد من نجوم الفن.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن المشاركة في فعاليات الماراثون من خلال تسجيل البيانات عبر الرابط الإلكتروني، والذى وصل عدد المشاركين إلى 25 ألف مشارك من مختلف محافظات الجمهورية.

«برنامج المتميزين»

في سياق آخر، شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ختام فعاليات برنامج المتميزين في أنشطة وبرامج النشاط العام الذي نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

أشاد الصبروط بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية لتدريب كوادر الشباب والرياضة من أجل الوصول إلى مرحلة الكفاءة والتدريب بهدف الوصول إلى مرحلة التطوير المهاري والمعرفي وفقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة بقياده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضمن رؤية 2023.

الجدير بالذكر أن البرنامج تناول ورش عمل حول الإدارة بالأهداف والتخطيط المؤسسي تحليل وحل المشكلات الخاصة بالعمل، التواصل مع كل فئات الإدارة، القيادة في مجال رعاية الشباب ومهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.