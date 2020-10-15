التواصل الاجتماعي ولقاءات العائلات وطرق الأبواب تشعل ماراثون نواب القليوبية

تشهد الساحة الانتخابية بمحافظة القليوبية في الدوائر الـ6 على المقاعد الفردية وعددها 16 مقعدا استعدادات مكثفة قبيل بدء فترة الدعاية الانتخابية والمقرر لها في محافظات المرحلة الثانية ومنها القليوبية أن تنطلق يوم 19 أكتوبر الجاري حيث تجرى الانتخابات في 7 و8 نوفمبر المقبل.

ولجأ المرشحون إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات تويتر وفيس بوك والاستفتاءات التي تُجريها بعض الصفحات والجروبات وحملات طرق الأبواب ولقاءات العائلات والأهالي في المضايف والمنازل كوسيلة مهمة للدعاية الانتخابية خلال الفترة الحالية استعدادا لفترة الدعاية.

وينشر المرشحون الفعاليات واللقاءات التي تتم بينهم وبين المواطنين والإعلان عن دعاياهم بصورة غير مباشرة، فيما خلت العديد من الشوارع والميادين من الدعاية واللافتات انتظارا لموعد بدء الدعاية الرسمي.

وتعد دوائر بنها وشبرا الخيمة وطوخ والخانكة هي الأسخن والأشد حماسة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية المقررة على 16 مقعدا في 6 دوائر بينما تعد دائرتا شبين القناطر وقليوب والقناطر الخيرية الأهدأ نسبيا.

ففي بنها زاد من سخونة المنافسة تغيير شكل الدائرة في التقسيم الجديد لتضم مركز ومدينة بنها ومركز كفرشكر وهو ما صعب من مهمة مرشحي الدائرة وكثرة المرشحين من مركز كفرشكر الذين يسعون للحفاظ على مقعد أو اثنين لهم في المجلس الجديد بدلا من مقعد واحد في مجلس 2015، ما زاد من روح المنافسة على مقاعد الدائرة الثالثة.

وفي شبرا كان أهم أسباب سخونة الأجواء هو التقسيم الجديد للدائرة والتي كانت مقسمه لدائرتين في انتخابات 2015 بـ6 نواب لتكون دائرة واحدة بـ3 مقاعد فقط وهو ما دفع 57 مرشحا لخوض المنافسة.

وفي طوخ وقها ورغم أن الأمور تبدو هادئة ميدانيا فإن الصراع هناك سيكون كبير على مقعدين بدلا من 3 في الانتخابات الماضية وتساوي فرص معظم المرشحين بعد خروج نواب المجلس المنقضي ولايته من الصرع وتحول اثنين منهم للقائمة الوطنية واعتذار الثالث عن الترشح.

أما في الخانكة والتي تضم الخصوص والعبور وخصص لها 3 مقاعد فمركز الصراع بها يقوم على العصبيات والقبلية والتي هي سمة رئيسية للمنطقة ويكون لها الغلبة في ترجيح كفة الفائز بها وخاصة وأن العائلات والعصبيات كلمة السر بالدائرة.

يذكر أن لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أعلنت أنه من المقرر أن يخوض 223 مرشحا بـ6 دوائر انتخابية بمحافظة القليوبية، السباق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم 21 سيدة.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية بعد رفع أسماء المرشحين المتنازلين على النحو التالى، دائرة شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، ودائرة طوخ وقها 32 مرشحا بينهم سيدتان، ودائرة بنها وكفر شكر 35 مرشحا وهى الدائرة الوحيدة التى خلت من تواجد العنصر النسائى في السباق الانتخابى، ودائرة شبرا الخيمة 56 مرشحا بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا بينهم 6 سيدات، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور 40 مرشحا بينهم سيدتان، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين بالدوائر الـ223 مرشحا، بينهم 21 سيدة.