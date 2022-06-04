أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 4-6-2022

فاكهة الصيف كثيرة الألوان ومتنوعة الطعم والمذاق، وذات فوائد غذائية عالية وتساعد على ضبط درجة حرارة الجسم، كي يستطيع أن يتحمل درجات الحرارة العالية في هذا فصل الصيف، ولهذا يأتي البحث عن أسعار الفاكهة اليوم السبت على قائمة أولويات ربات البيوت.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 4 يونيو في السوق المحلية وسوق العبور، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- سجل اليوم سعر التفاح البلدي بين 15 و20 جنيهًا.

- بلغ اليوم سعر الكنتالوب 7 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر كيلو البطيخ 5 جنيهات بالوزن، في حين يتراوح بين 20 و40 جنيهًا للحبة الواحدة.

- سعر كيلو البرتقال بسرة يتراوح بين 5 و11 جنيهًا.

- سعر كيلو الكيوي بـ25 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الخوخ بين 8 و10 جنيهات.

- سعر كيلو المشمش يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو العنب الأحمر 20 جنيهًا.

- سعر كيلو العنب الأخضر 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

- سجل سعر كليو المشمش عمار بين 7 و11 جنيهًا.

- بلغ سعر مشمش سويسي بين 5 و8 جنيهات.

- بلغ سعر مشمش فيومي بين 6 و9 جنيهات.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الشمام بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخوخ البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

- بلغ سعر الكيلو من التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 2 و4 جنيهات.

- تراوح سعر عنب أصفر بين 10 و14 جنيهًا.

- تراوح سعرعنب أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البرقوق من 8 إلى 12 جنيهًا.