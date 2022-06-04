سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4-6-2022 في محلات الصاغة

مازلت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 4 يونيو، تشهد عدم استقرار داخل محلات الصاغة، وذلك بسبب عدة عوامل مختلفة منها تذبذب أسعار الدولار، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا يجعل شريحة كبيرة من المتابعين لأسعار الذهب، يواصلون البحث يوميًا عن سعر جرام الذهب عيار 21.

وتستعرض جريدة «الوطن»، في إطار خدماتها التى تواصل تقديمها لمتابعيها، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022، وذلك في الأسواق المحلية المصرية، وأسواق المال العالمية، كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم السبت الموافق 4 يونيو، سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة بالأسواق المصرية، حيث بلغ نحو 1000 جنيه للبيع و1010 جنيهات للشراء، في حين بيع جرام الذهب من عيار 18 اليوم الجمعة بنحو 857 جنيهًا، و866 جنيهًا للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 24 لنحو 1143 جنيهًا للبيع و1154 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل اليوم السبت 4 يونيو سعر الجنيه الذهب، نحو 8000 جنيه للبيع و8080 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

ووصل سعر الكيلو الذهب اليوم السبت داخل محلات الصاغة نحو 1,142,857 جنيه للبيع و1,154,286 جنيه للشراء، فيما سجلت سعر الأونصة 35,187 جنيه و35,543 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

ومازالت أيضًا أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 4 يونيو، تواصل تذبذبها في أسواق المال العالمية، حيث تباينت الأسعار في عمليات الشراء أو البيع، وجاءت تفاصيلها كما يلي:

- وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 إلى 1,106 جنيه، بما يعادل 59.23 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 967.72 جنيه، بما يعادل 51.91 دولار.

- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 829.47 جنيه، بما يعادل 44.49 دولار في أسواق المال.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,675 جنيه، بما يعادل 412.81 دولار.

- كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم في أسواق المال 1,096,372 جنيه، ما يعادل 58,971 دولار أمريكي.