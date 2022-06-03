حصاد الزراعة.. القصير يلتقي مستثمرين إماراتيين ويتابع منظومة توريد القمح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي»، في نسخته رقم 93، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 27 مايو وحتى 2 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

لقاء المستثمرين في الإمارات

وسلط الإنفوجراف الضوء على لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدد من المستثمرين الإماراتيين في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وخلال اللقاء، عقّب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استفسارات المستثمرين الإماراتيين مشيرا إلى وجود تنسيق وتواصل مستمر مع المستثمرين الاماراتيين، كما أن هناك اجتماعات دورية بمشاركة السفيرة الاماراتية لدى مصر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة أية مشكلات قد تطرأ في مجال استثماراتهم.

القصير يتفقد صومعة بهنسا بمركز بنى مزار

وتفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صومعة بهنسا بمركز بنى مزار، بمحافظة المنيا، حيث التقى بالمسئولين عن الصومعة والمزارعين، لمتابعة عمليات توريد القمح ووجه بتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين في استلام المحصول وسداد ثمن المحصول فورا.

كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لانتشار أنواع مسمومة أو ملوثة من البطيخ والخوخ بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات المبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية لرفع جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، بينما بلغت صادرات مصر الزراعية نحو 3 ملايين و 115 الف و 312 طن من المنتجات الزراعية، خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022.

كذلك أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتخاب الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيساً للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE بإقليم الشرق الأوسط، خلال الجلسة الختامية للجمعية العمومية رقم 89 لمنظمة OIE، كما قام الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بزيارة محافظة الشرقية لمتابعة حصاد وتوريد القمح، كما تفقدا أيضا عملية حصاد وتوريد القمح بمحافظة الدقهلية.

قافلة بيطرية مجانية في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا

ونظم معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا لمدة 4 أيام، حيث تم علاج وفحص أكثر من 3500 رأس ماشية مجانا، كما انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من عمليات الغربلة لتقاوي محصول القمح المقرر زراعته في الموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونفذ المركز المصري الدولي للزراعة عدد برنامجين في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، وتمكين المرأة الريفية لمدة شهرين خلال الفترة من 4 يناير الى 30/5/2022 حضر الفعاليات عدد 33 متدربا من الدول الافريقية والأسيوية يمثلون 17 دولة، كما استقبل مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفدا من وزارة الزراعة والتنمية الريفية والمراكز البحثية البولندية، حيث استمع الوفد إلى شرح حول المركز والدور المنوط به في خدمة الزراعة المصرية.

دورة تدريبية بعنوان «مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية»

ونفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع الفاو دورة تدريبية بعنوان «مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية»، كما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، أن إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع، بتحليل نتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7000 عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.