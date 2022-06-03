القابضة للمياه تنظم مسابقة لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن مشاركة فريق السلامة والصحة المهنية بالشركة في المسابقة السنوية التي تنظمها الشركة القابضة في مجال تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لشركات الوجه البحري والمقامة هذا العام بمحطة مياه المستقبل في محافظة الاسماعيلية.

الوقوف على مستوى آمن وفعال في مجال السلامة والصحة المهنية

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في تصريحات صحفية إن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتدريب متخصصين من إدارات السلامة والصحة المهنية على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، في كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين والوقوف على مستوى آمن وفعال في مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة، وتسريب الكلور.

المسابقة تضم كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إلى أن المسابقة تضم كيفية التعامل في الأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفوري مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور.

تدريبات عملية للمشاركين لثقل مهاراتهم

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه يتم التدريب تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لتشمل تدريبات على سيناريوهات عملية حول كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها، وآليات التعامل مع أي خطر محتمل، من خلال تنفيذ تدريبات عملية لكافة المشاركين لثقل مهارتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم.

فتح قنوات التواصل مع المواطنين

فيما تفتح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية كافة قنوات التواصل مع المواطنين من بينها الخط ساخن 125 من أي تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول ومن خلال تطبيق الموبايل 125.