بيتر ميمي يجتمع مع كريم عبدالعزيز في رمضان 2023

كشف المخرج بيتر ميمي، عن التحضير لعمل درامي جديد من المقرر أن يجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز والمؤلف عبدالرحيم كمال في دراما رمضان 2023.

بيتر ميمي: العمل سيدور في القرن الحادي عشر

وأوضح «ميمي» في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم عبر إذاعة «نجوم أف إم» أن العمل الذي سيقدمه مع كريم عبدالعزيز وعبدالرحيم كمال سيكون عملًا تاريخيًا من القرن الحادي عشر.

وأشار فى المقابلة إلى أن العمل ستشارك في بطولته نجمة كبيرة، ولكن لم يصرح باسمها لكونها لم تنهي تعاقدها على العمل، مؤكدًا أن الشركة المنتجة للعمل لم تتحدد بعد.

بيتر ميمي: الاختيار انتهينا منه مع الجزء الثالث

وأكد ميمي أن مسلسل الاختيار تم الانتهاء منه بشكل نهائي بتقديم ثلاثة أجزاء، منهم الجزء الأخير الذي عُرض في رمضان الماضي.

يذكر أنه من أهم أعمال بيتر ميمي الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا، مسلسل «كلبش» للفنان أمير كرارة، ومسلسل «الاختيار» الجزء الأول، بطولة أمير كرارة، و«الاختيار» الجزء الثاني بطولة كريم عبدالعزيز، والجزء الثالث بطولة ياسر جلال وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وخالد الصاوي.

وقدم بيتر ميمى قدم خلال شهر رمضان، مسلسل الاختيار 3، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من النجوم أبرزهم، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد عز، ميرنا نور الدين، إيمان العاصي، سلمى أبوضيف، والمسلسل كان من تأليف هاني سرحان.