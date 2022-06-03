بيتر ميمي: أمير كرارة لطيف ودمه خفيف ولو عمل كوميدي هيكسر الدنيا

كشف المخرج بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار أن حلمه الشخصي هو تقديم أعمال فنية مؤثرة تأثير ايجابي مشيرًا إلى أن النجاح الجماهيري «أسهل حاجة» لافتًا إلى أنه له عدد من الطرق مؤكدًا أنه يبحث عن الأعمال المؤثرة.

وتحدث ميمي خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج «أسرار النجوم» المذاع عبر راديو «نجوم اف إم» عن الفنان أمير كرارة، لافتًا انهم قدموا سويًا 3 اجزاء من مسلسل كلبس ومسلسل الاختيار 1 وأفلام حرب كرموز وكازبلانكا و3 اعلانات مضيفًا: «أمير فيه حاجة بتاعت ربنا انه لما بيطلع قدام الكاميرا أي حد بيحبه حقيقي وعنده كاريزما مش طبيعية وأمير على المستوى الشخصي بني آدم لطيف جدا ودمه خفيف جدًا ولو عمل كوميدي هيكسر الدنيا».

أمير لو عمل كوميدي هيجنن

وأشار بيتر ميمي أن عدد من «الافيهات» الكوميدية في فيلم «كازبلانكا» كانت من اقتراح أمير كرارة، مضيفًا: «أمير لو عمل كوميدي هيجنن لانه في الحقيقة بيضحك».

ومن جهة اخرى اعتبر المخرج بيتر ميمي أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز موهبة فنية لم يتم اكتشافها حتى الآن لافتًا أنهم قدموا سويًا أفلام «موسى» و«من أجل زيكو».