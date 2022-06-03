شون وصوامع البحيرة تستقبل 350 ألف طن قمح

أشار اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الجمعة 349505 طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس 5702 طن.

29 شونة لاستقبال الأقماح

وذكر آمنه في بيان صحفي له اليوم، أن عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب 34300 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580000 طن قمح.

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، مشددا على الإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح.

كما وجه آمنه بالتواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وشدد محافظ البحيرة على التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.

انتظام توريد محصول القمح

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، وأضاف محافظ البحيرة أنها تعمل بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022.

كما وجه محافظ البحيرة بشن حملات رقابية وتموينية مكبرة على الأسواق لمنع بيع الأقماح في السوق السوداء.